В Волгограде «алкозомби» размозжил голову сводному брату





В Волгограде на ул. Фадеева произошло убийство мужчины, в совершении которого подозревается сводный брат погибшего. По версии следствия, находясь в состоянии сильного опьянения, волгоградец в буквальном смысле размозжил голову своему родственнику. Примечательно, что произошло убийство в присутствии матери мужчин, жены и ребенка погибшего.

Уточняется, что преступление было совершено 12 июля.

– По предварительным данным, в этот день потерпевший распивал спиртные напитки в компании своей матери и супруги сводного брата, которая пришла в гости вместе с малолетней дочерью. Позднее к ним в квартиру прибыл сводный брат мужчины, находившийся также в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого фигурант стал избивать брата, причинив ему несовместимые с жизнью травмы, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате тупой закрытой травмы головы.

Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: shedevrum.ai