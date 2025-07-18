Расследования

В Волгограде «алкозомби» размозжил голову сводному брату

Расследования 18.07.2025 12:11
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18.07.2025 12:11


В Волгограде на ул. Фадеева произошло убийство мужчины, в совершении которого подозревается сводный брат погибшего. По версии следствия, находясь в состоянии сильного опьянения, волгоградец в буквальном смысле размозжил голову своему родственнику. Примечательно, что произошло убийство в присутствии матери мужчин, жены и ребенка погибшего. 

Уточняется, что преступление было совершено 12 июля. 

– По предварительным данным, в этот день потерпевший распивал спиртные напитки в компании своей матери и супруги сводного брата, которая пришла в гости вместе с малолетней дочерью. Позднее к ним в квартиру прибыл сводный брат мужчины, находившийся также в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого фигурант стал избивать брата, причинив ему несовместимые с жизнью травмы, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате тупой закрытой травмы головы. 

Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда возбудил уголовное дело по  ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: shedevrum.ai

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