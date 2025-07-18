Происшествия

Неизвестный сбил 87-летнего пешехода в Камышине и сбежал с места ДТП

Происшествия 18.07.2025 11:15
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18.07.2025 11:15

 


В городе Камышине Волгоградской области полиция разыскивает водителя, который днем 17 июля сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший был доставлен в больницу.

В полиции уточняют, что ДТП произошло на ул. Гагарина в Камышине во дворе дома №141. 

– По предварительной информации, в 13-00 неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение. Ведется розыск водителя, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обладающих информацией камышан просят обращаться в полицию.

Известно, что под колесами авто оказался 87-летний мужчина. Водитель автомобиля мог не заметить его, двигаясь по двору задним ходом. 

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