В Волгоградской области 57-летний мужчина утонул в пруду на глазах своих знакомых, которые ничем не смогли ему помочь. Как сообщили V102.RU в оперативных службах Михайловки, трагедия произошла накануне в 15:06 в хуторе Плотников 2-й.

- Житель хутора Мишин отдыхал в компании друзей и решил искупаться. Он зашел в воду, нырнул, а обратно уже не выплыл, - сообщили в администрации.

Тело утонувшего достали из водоема его друзья.

Известно, что мужчина купался в месте, которое для этого не предназначено. Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники полиции.

Фото из архива V102.RU