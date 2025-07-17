



В Волгоградской области следственный комитет возбудил уголовное дело после открытого обращения ветерана СВО к Александру Бастрыкину по факту избиения его 59-летней матери, которая заступилась за несовершеннолетнюю. По данным Следкома, 37-летнему жителю Городищенского района, подозреваемому в совершении преступления, вменяется хулиганство. Расследование взял под контроль председатель СК России.

- В СМИ сообщается, что участник СВО обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину с просьбой принять меры по факту совершения противоправных деяний в отношении его матери. Женщина стала свидетелем избиения мужчиной в поселке Новая Надежда несовершеннолетней девочки и, пытаясь пресечь незаконные действия, получила телесные повреждения, - говорится в сообщении информационного центра СК.

В ближайшее время региональному следственному управлению предстоит доложить в центральный аппарат о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Напомним, история получила широкий общественный резонанс 16 июля, но само преступление в отношении пожилой женщины было совершено минувшей субботой. Рукоприкладство мужчины засняла одна из камер уличного наблюдения. Накануне дебошир был задержан полицией. По словам агрессора, он не совладал с собой и распустил руки из-за семейных проблем.