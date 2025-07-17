Расследования

Волгоградский СК возбудил уголовное дело после избиения матери ветерана СВО

Расследования 17.07.2025 14:30
0
17.07.2025 14:30


В Волгоградской области следственный комитет возбудил уголовное дело после открытого обращения ветерана СВО к Александру Бастрыкину по факту избиения его 59-летней матери, которая заступилась за несовершеннолетнюю. По данным Следкома, 37-летнему жителю Городищенского района, подозреваемому в совершении преступления, вменяется хулиганство. Расследование взял под контроль председатель СК России.

- В СМИ сообщается, что участник СВО обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину с просьбой принять меры по факту совершения противоправных деяний в отношении его матери. Женщина стала свидетелем избиения мужчиной в поселке Новая Надежда несовершеннолетней девочки и, пытаясь пресечь незаконные действия, получила телесные повреждения, - говорится в сообщении информационного центра СК.

В ближайшее время региональному следственному управлению предстоит доложить в центральный аппарат о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Напомним, история получила широкий общественный резонанс 16 июля, но само преступление в отношении пожилой женщины было совершено минувшей субботой. Рукоприкладство мужчины засняла одна из камер уличного наблюдения. Накануне дебошир был задержан полицией. По словам агрессора, он не совладал с собой и распустил руки из-за семейных проблем.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.07.2025 12:19
Расследования 17.07.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:59
Расследования 16.07.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:27
Расследования 16.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:45
Расследования 16.07.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:09
Расследования 16.07.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 12:24
Расследования 16.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 11:45
Расследования 16.07.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 11:09
Расследования 16.07.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 18:17
Расследования 15.07.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 16:12
Расследования 15.07.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 15:40
Расследования 15.07.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 14:56
Расследования 15.07.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 12:17
Расследования 15.07.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 11:26
Расследования 15.07.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 10:31
Расследования 15.07.2025 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:14
Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
15:12
Россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жарыСмотреть фотографии
15:00
«По Волге - кролем»: волгоградец за 10 часов проплыл 42,2 км от ГЭС до ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде туристку отчитали за посещение кафе с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
14:30
Волгоградский СК возбудил уголовное дело после избиения матери ветерана СВОСмотреть фотографии
14:11
Два российских электрокара пополнят автопарк волгоградского обладминаСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области собрали почти 60 тыс. тонн капусты, лука и огурцовСмотреть фотографии
13:28
«Не допустил ни одной диверсии в Сталинграде»: улица и памятник генерал-лейтенанту Воронину появились в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
Бойца поп-ММА Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданстваСмотреть фотографии
12:19
В Волжском осудят загулявшую мать, бросившую младенца в мусореСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области началась расчистка 15-километрового участка МедведицыСмотреть фотографии
11:50
BAZA: в Воронеже умер мужчина, спасавший собаку при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде пройдет онлайн-забег ко Дню железнодорожникаСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде из-за забывчивой пенсионерки эвакуировали поликлинику №30Смотреть фотографии
10:42
Памятник чекисту Воронину открыли в Волгограде в годовщину начала Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области выросло число коллекторских организацийСмотреть фотографии
09:50
«Это было до мурашек»: хор священников из Пскова спел на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде три легковушки не поделили пр. МеталлурговСмотреть фотографии
09:21
В условиях аномальной жары надежность работы электросетей под контролем энергетиковСмотреть фотографии
09:07
«Атмосфера – кайф»: волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед сезоном  Смотреть фотографии
08:07
В Волгограде столовую обязали оборудовать туалет для обедающихСмотреть фотографии
07:39
Школьник обгорел, пытаясь повторить каскадёрский трюк на мопедеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:26
В Волгограде появится должность спецпредставителя обладминистрацииСмотреть фотографии
06:27
За полгода животные покусали более 5,7 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
22:34
«Не совладал с нервами»: полиция задержала волгоградца, ударившего маму бойца СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
21:17
В Котово начался капремонт 8-километрового участка водовода за 435 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
Промышленник Олег Савченко: Роль государства в агроэкспорте возрастаетСмотреть фотографии
20:14
На видео попал момент наезда автомобиля на маленькую девочку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Трагедия унесла жизни рабочих при проведении работ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:33
Кондиционеры не работают в каждом десятом новом автобусе и трамвае в ВолгоградеСмотреть фотографии
 