«Наших матерей избивают в тылу»: боец СВО сообщил о нападении на его маму под Волгоградом

Участник СВО из Волгоградской области написал с фронта открытое обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как сообщает V102.RU, письмо бойца также поступило и главному редактору СМИ «Журналисты России» Дмитрию Макаренко, который сообщил об этом своем Telegram-канале.

По словам Медведева, Герой батальона «Казань», участник специальной военной операции, награждённый медалью «За отвагу», медалью «Участнику контртеррористической операции» и рядом ведомственных наград Минобороны РФ сообщил о вопиющем случае, который произошел с его матерью 12 июля этого года.

– Моя мама возвращалась домой и увидела, как мужчина избивает свою дочь. Она сделала ему замечание, за что была жестоко избита – нападавший ударил её по лицу, она упала на асфальт. Сейчас я выполняю боевую задачу в зоне СВО. Мы защищаем Родину, а в тылу наших матерей избивают. Я прошу вас, Александр Иванович, взять дело под личный контроль и наказать виновного по всей строгости закона, - сообщил Бастрыкину участник СВО.







Главред в свою очередь отмечает, что герои на фронте не должны переживать за своих близких в тылу.

– Подобные преступления не имеют оправданий – и мы надеемся, что государство отреагирует жёстко и справедливо, – отмечает журналист.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием по факту опубликованной в Сети информации, сообщили, что в настоящее время проводится проверка – пострадавшая женщина написала заявление в полицию.

По уточненным данным, нападение на волгоградку было совершено в поселке Новая Надежда Городищенского района.

– 16 июля 2025 года 59-летняя женщина обратилась с заявлением. Сотрудниками полиции организована проверка изложенных заявительницей фактов, в ходе которой установлено, что вечером 12 июля 2025 года в поселка Новая Надежда женщина вмешалась в происходивший на улице между гражданами конфликт. В результате один из участников конфликта, мужчина, нанес заявительнице удар в область головы. Потерпевшая обратилась за медпомощью, а впоследствии и полицию. По данному факту организовано проведение проверки, – говорится в ответе пресс-службы ГУ МВД России.

Видео: @makarenko_live