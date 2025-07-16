



В Городищенском районе Волгоградской области полицейские установили личность мужчины, который ударил маму участника СВО. Напомним, находящийся сейчас в зоне боевых действий военнослужащий ранее опубликовал обращение к главе СКР с просьбой разобраться с мерзавцем.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, для выяснения всех обстоятельств случившегося 37-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.

– Сотрудниками ОМВД России по Городищенскому району установлена личность и местонахождение гражданина, ударившего 59-летнюю женщину. Задержан и в отдел полиции доставлен местный житель. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщили в Главке полиции.

На видеокадрах, которые предоставили полицейские, задержанный признает, что поступил неправильно и приносит пострадавшей свои извинения.

– Не совладал со своими нервами из-за семейных проблем, – объясняет свой поступок житель Новой Надежды.





Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео с камеры уличного наблюдения, на котором отчетливо видно, как мужчина походит к пострадавшей и наносит ей удар в голову. Женщина падает, затем встает на ноги и снова падает через несколько шагов. В связи с ухудшением самочувствия мама участника СВО была вынуждена обратиться в больницу, а затем и написала заявление в полицию.

Причиной неадекватного поведения мужчины мог быть семейный конфликт, очевидцем которого и стала пострадавшая. Женщина, как сообщалось ранее, подошла к бившему дочь мужчине и сделала ему замечание. В результате она и сама попала под горячую руку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области