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«Не совладал с нервами»: полиция задержала волгоградца, ударившего маму бойца СВО

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16.07.2025 22:34


В Городищенском районе Волгоградской области полицейские установили личность мужчины, который ударил маму участника СВО. Напомним, находящийся сейчас в зоне боевых действий  военнослужащий ранее опубликовал обращение к главе СКР с просьбой разобраться с мерзавцем. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, для выяснения всех обстоятельств случившегося 37-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. 

– Сотрудниками ОМВД России по Городищенскому району установлена личность и местонахождение гражданина, ударившего 59-летнюю женщину. Задержан и в отдел полиции доставлен местный житель. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщили в Главке полиции.

На видеокадрах, которые предоставили полицейские, задержанный признает, что поступил неправильно и приносит пострадавшей свои извинения. 

– Не совладал со своими нервами из-за семейных проблем, – объясняет свой поступок житель Новой Надежды. 



Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео с камеры уличного наблюдения, на котором отчетливо видно, как мужчина походит к пострадавшей и наносит ей удар в голову. Женщина падает, затем встает на ноги и снова падает через несколько шагов. В связи с ухудшением самочувствия мама участника СВО была вынуждена обратиться в больницу, а затем и написала заявление в полицию. 

Причиной неадекватного поведения мужчины мог быть семейный конфликт, очевидцем которого и стала пострадавшая. Женщина, как сообщалось ранее, подошла к бившему дочь мужчине и сделала ему замечание. В результате она и сама попала под горячую руку. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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