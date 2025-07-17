В Волжском осудят загулявшую мать, бросившую младенца в мусоре

В Волгоградской области перед судом предстанет 42-летняя жительница Волжского, которая обвиняется в истязании своей новорожденной дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, нерадивой матери грозит до 7 лет лишения свободы.

По материалам дела, женщина в феврале-марте 2024 года злоупотребляла спиртным и совершенно перестала ухаживать за новорожденной дочерью. Супруг женщины в это время находился на заработках в другом городе.

Утром 23 марта волжанку нашли полицейские в неадекватном состоянии на улице. По месту жительства женщины среди кучи грязных вещей и мусора прокуроры и медики нашли младенца.

- В реанимационное отделение детской городской больницы девочку доставили в угрожающем для жизни состоянии. Спасти жизнь ребенка удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Вину в содеянном обвиняемая полностью признала, - сообщили в прокуратуре.

Нерадивую мать лишили родительских прав, а малышку передали на воспитание ее отцу.

Уголовное дело по существу рассмотрит Волжский городской суд.