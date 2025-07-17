В Волгограде три легковушки не поделили пр. Металлургов





16 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП. В утренний час пик проезжую часть пр. Металлургов не поделили три автомобиля.

- В 08:50 на пересечении ул. Гончарова и пр. Металлургов произошло столкновение автомашин Kia Ceed, Kia Sportage и Lada Granta, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за аварии движение по проезжей части было ограничено. Образовался затор.

Отметим, по информации правоохранителей, водителю Kia Ceed потребовалась медицинская помощь. Прибывшими на место аварии медиками он был доставлен в больницу. В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области