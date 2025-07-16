Трагедия унесла жизни рабочих при проведении работ на севере Волгограда





В Волгограде правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели рабочих, проводивших работы по устранению засора на канализации. Трагедия, сообщает ИА «Высота 102», произошла сегодня, 16 июля, в Тракторозаводском районе.

По данным на этот час, сегодня днем в «Концессии водоснабжения» от одной из управляющих компаний поступила заявка на устранение засора. На место была направлена аварийная бригада. При проведении работ погибли двое сотрудников ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и следователи районного отдела СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, что гибель рабочих могла наступить в результате отравления токсичными газами, которые зачастую скапливаются в канализации. В качестве одной из версий рассматривается и нехватка кислорода.

В «Концессиях водоснабжения» утоняют, что все сотрудники, допущенные к работам, в обязательном порядке проходят инструктажи и очное обучение по программе использования и применения СИЗ. С 2024 года в «Концессиях» был усилен контроль за обучением сотрудников по этим программам. Средства индивидуальной защиты специалисты в обязательном порядке получают перед выездами на объекты. Кроме того, проведение работ повышенной опасности запрещено без ответственного руководителя.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, трагедия произошла на ул. Льговской. Возбуждено уголовное дело.

– Несколько часов назад в канализационном люке обнаружены тела двух слесарей аварийно-восстановительных бригад. По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, – сообщили в пресс-службе следственного управления.