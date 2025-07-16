Происшествия

Трагедия унесла жизни рабочих при проведении работ на севере Волгограда

Происшествия 16.07.2025 19:43
0
16.07.2025 19:43


В Волгограде правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели рабочих, проводивших работы по устранению засора на канализации. Трагедия, сообщает ИА «Высота 102», произошла сегодня, 16 июля, в Тракторозаводском районе. 

По данным на этот час, сегодня днем в «Концессии водоснабжения» от одной из управляющих компаний поступила заявка на устранение засора. На место была направлена аварийная бригада. При проведении работ погибли двое сотрудников ресурсоснабжающей организации. 

В настоящее время на месте работают оперативные службы и следователи районного отдела СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, что гибель рабочих могла наступить в результате отравления токсичными газами, которые зачастую скапливаются в канализации. В качестве одной из версий рассматривается и нехватка кислорода.  

В «Концессиях водоснабжения» утоняют, что все сотрудники, допущенные к работам, в обязательном порядке проходят инструктажи и очное обучение по программе использования и применения СИЗ. С 2024 года в «Концессиях» был усилен контроль за обучением сотрудников по этим программам. Средства индивидуальной защиты специалисты в обязательном порядке получают перед выездами на объекты. Кроме того, проведение работ повышенной опасности запрещено без ответственного руководителя.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, трагедия произошла на ул. Льговской. Возбуждено уголовное дело. 

– Несколько часов назад в канализационном люке обнаружены тела двух слесарей аварийно-восстановительных бригад. По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, – сообщили в пресс-службе следственного управления.  

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.07.2025 17:49
Происшествия 18.07.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 17:28
Происшествия 18.07.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 15:00
Происшествия 18.07.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 14:44
Происшествия 18.07.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 11:15
Происшествия 18.07.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 10:54
Происшествия 18.07.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 09:49
Происшествия 18.07.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2025 09:20
Происшествия 18.07.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 20:28
Происшествия 17.07.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 16:02
Происшествия 17.07.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 10:51
Происшествия 17.07.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2025 09:42
Происшествия 17.07.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2025 20:14
Происшествия 16.07.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2025 17:01
Происшествия 16.07.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2025 12:39
Происшествия 16.07.2025 12:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
На мосту под Волгоградом ввели ограничения для грузовиковСмотреть фотографии
21:12
Депутат Госдумы назвал «французским стыдом» переименование бульвара СталинградаСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом на месте бывшей АГЗС образовалось ядовитое озероСмотреть фотографии
20:19
Волгоградский клуб «Киквидзе» вышел в плей-офф мини-футбольного турнира «Белые ночи» Смотреть фотографии
19:59
Под Волгоградом фермер снял озеро с вареными ракамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:35
Под Волгоградом автомобили застряли в многокилометровых пробкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
В Урюпинске появились временные бюсты убитых царя и цесаревичаСмотреть фотографии
18:32
ВС РФ отказался вернуть привилегии волгоградскому экс-судье ОрешкинуСмотреть фотографии
18:01
Эксклюзив ИА «Высота 102»: Андрей Кривов поделился планами по развитию СК «Ротор»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Волгограде новую трубу установили на котельной в Ворошиловском районеСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде мужчина погиб под колесами поездаСмотреть фотографии
17:33
Валентин Дроздов возглавил поликлинику №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцев срочно эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
17:10
В Волгограде с осужденного главы ООО «РСА» Васильева взыскали 160 млн рублейСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградской области лейтенанты полиции спасли женщину из горящего домаСмотреть фотографии
16:46
Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и АзииСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области ищут специалистов на 12 тысяч местСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде оставшийся без трамвая Ангарский с 21 июля усилят автобусамиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградцев просят выбрать имена трем новорожденным бельчатамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Член ОП Жуков тезисно изложил суть нового закона о бездомных собакахСмотреть фотографии
15:00
Волгоградцам назвали идеальное время для оформления подписки на электронные квитанцииСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом водитель кроссовера погиб, слетев с трассыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Под Волгоградом зарядка от телефона сожгла домСмотреть фотографии
14:39
Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынкаСмотреть фотографии
14:13
Детские кости и череп нашли в земле на ул. Фонтанной в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В ЦПКиО и Комсаду пройдут вечера памяти Михаила ГоршенёваСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцы выпустили в Волгу 3000 мальков осетраСмотреть фотографии
12:49
Медведь на Камчатке порвал 43-летнюю туристку из СаратоваСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде форелевое хозяйство поймали на отсутствии договора с регоператоромСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «алкозомби» размозжил голову сводному братуСмотреть фотографии
 