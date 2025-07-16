В Волгоградской области за сутки два ребенка выпали из окна





В Волгограде и Волжском 15 июля два малолетних ребенка пострадали после падения из окна. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, по данным фактам полицией проводятся проверки.

В Волжском в результате падения пострадала годовалая девочка. Инспекторы ПДН установили, что ребенок получил травмы после падения с первого этажа. Девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. Ребенок был доставлен в больницу.

Такой же инцидент произошел в рабочем поселке Городище. Там пострадал трехлетний мальчик, который также получил травмы в результате падения с первого этажа.

Фото: сгенерировано shedevrum.ai