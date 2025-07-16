В России хотят штрафовать за передачу номера телефона другому человеку





Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассматривает возможность введения штрафа до 50 тысяч рублей за передачу номера постороннему человеку. Поправки в законопроект появились 15 июля на сайте думской базы.

– Незаконная передача абонентом абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг иному лицу, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыc. рублей, – поясняется в документе.

Также в поправках предусмотрены штрафы для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 50 до 100 тысяч и от 100 до 200 тысяч. В данном случае будут взымать штрафы, если предприниматели будут незаконно предоставлять возможность пользоваться своей связью людям, не работающим в компании.

В документе также уточняется, что кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных нужд не будет являться административным правонарушением.