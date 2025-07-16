В Волгограде 17-летние закладчики вступили в драку с силовиками при задержании

В Дзержинском районе Волгограда двое 17-летних закладчиков при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции, но были задержаны, сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц в крупном размере), а также ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, подозреваемые окунулись в сферу наркобизнеса в начале июля 2025 года. Подростки приобрели у неустановленного лица наркотик общей массой около 7 граммов, расфасованный по дозам. Они собирались перепродать наркотик через тайники-закладки в Волгограде, но были задержаны.

- В ходе задержания фигуранты оказали активное сопротивление правоохранителям, причинив им телесные повреждения, - сообщили в СУ СКР по региону.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что подростки решили заняться наркотиками, увидев предложение о легком заработке в Сети. Они должны были расфасовывать запрещенные вещества на разовые дозы и организовывать закладки. Юношей застигли на месте совершения преступления на участке местности в Дзержинском районе. У них изъято наркотическое средство, содержащее производное N – метилэфедрона, предназначенное для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через тайники.

По ходатайству следствия подозреваемые заключены под стражу.