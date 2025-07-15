В Волгограде очередной подросток покалечился на мопеде





В Ворошиловском районе Волгограда пострадал 14-летний подросток на мопеде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла днем 15 июля на улице Куприна.





Молодой человек не справился с управлением и совершил опрокидывания. В результате аварии несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу.

- В отношении законных представителей подростка будут составлены административные протоколы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В Госавтоинспекции напоминают, настоятельно рекомендуем воздержаться от покупки мотоциклов и других средств повышенной опасности для детей и подростков, допуска их к управлению.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области