Происшествия

В Камышине 3-летняя девочка выпала с москитной сеткой из окна

Происшествия 15.07.2025 09:20
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15.07.2025 09:20


В Волгоградской области трехлетнюю девочку доставили в больницу с травмами, полученными при падении из окна. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, несчастный случай с малышкой произошел в жилом доме на улице Крупская в Камышине.

- Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры первого этажа многоквартирного дома, - сообщили в Главке.

По предварительным данным, девочка выпала с москитной сеткой, которая не выдержала ее веса. 

Фото из архива V102.RU

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