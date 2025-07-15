В Камышине 3-летняя девочка выпала с москитной сеткой из окна

В Волгоградской области трехлетнюю девочку доставили в больницу с травмами, полученными при падении из окна. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, несчастный случай с малышкой произошел в жилом доме на улице Крупская в Камышине.

- Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры первого этажа многоквартирного дома, - сообщили в Главке.

По предварительным данным, девочка выпала с москитной сеткой, которая не выдержала ее веса.

Фото из архива V102.RU