Экология

Навалившая кучу отходов в Волгограде стройкомпания возместила ущерб на полмиллиона

Экология 14.07.2025 18:58
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14.07.2025 18:58


Компания «АльянсСтройКом», уличенная в загрязнении территории в Советском районе Волгограда строительными отходами, возместила ущерб на сумму более полумиллиона рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что на сброс строительных отходов на территории Советского района обратили внимание местные жители. Волгоградцы сообщили о нарушении в РПН, инспекторы которого совместно с представителями филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области провели выездную проверку. В ходе исследования указанной горожанами площадки факт сброса отходов на почву подтвердился. По данному факту было возбуждено административное дело. 

– В ходе расследования был установлен собственник грузового автомобиля, осуществившего сброс отходов на почву – ООО «АльянсСтройКом». Управлением произведен расчет вреда, причиненного почвам, в результате сброса отходов, сумма которого превысила 597 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – В адрес ООО «АльянсСтройКом» предъявлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое оставлено юридическим лицом без внимания.

Не дождавшись возмещения ущерба, инспекторы направили исковое заявление в суд. Волгоградский Арбитраж поддержал требования Росприроднадзора. Однако, как стало известно 14 июля, юрлицо попыталось оспорить солидный штраф в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Но и здесь исковые требования Управления били удовлетворены в полном объеме.

По данным Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, к настоящему моменту ООО «АльянсСтройКом» в полном объеме погасило задолженность в счет возмещения вреда экологии. 

Фото: пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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