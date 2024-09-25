Хозяина кучи стройотходов в Волгограде наказали на 597 тысяч рублей





Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать 597 тысяч рублей с ООО «АльянсСтройКом», которое нелегально сбрасывало строительные отходы. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, подавшим иск о взыскании с организации нанесенного почвам ущерба.

В ходе административного расследования было выявлено, что компанией производится сброс на почву строительных отходов на территории Советского района. Факт загрязнения почвы подтвердился в ходе выездной проверки.





- По факту установленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование, в рамках которого, в частности, установлен собственник грузового автомобиля, осуществившего сброс отходов на почву – ООО «АльянсСтройКом», - сообщили в управлении.

В адрес организации было внесено представление об устранении свалки. Размер вреда, причиненный почвам, составил 597 тысяч рублей. Добровольно возмещать ущерб ООО «АльянсСтройКом», которое занимается производство бетона и плитки, отказалось. Теперь это им придется сделать по решению суда.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»