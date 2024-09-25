Экология

Хозяина кучи стройотходов в Волгограде наказали на 597 тысяч рублей

Экология 25.09.2024 10:11
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25.09.2024 10:11


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать 597 тысяч рублей с ООО «АльянсСтройКом», которое нелегально сбрасывало строительные отходы. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, подавшим иск о взыскании с организации нанесенного почвам ущерба. 

В ходе административного расследования было выявлено, что компанией производится сброс на почву строительных отходов на территории Советского района. Факт загрязнения почвы подтвердился в ходе выездной проверки. 


- По факту установленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование, в рамках которого, в частности, установлен собственник грузового автомобиля, осуществившего сброс отходов на почву – ООО «АльянсСтройКом», - сообщили в управлении. 

В адрес организации было внесено представление об устранении свалки. Размер вреда, причиненный почвам, составил  597 тысяч рублей.  Добровольно  возмещать ущерб ООО «АльянсСтройКом», которое занимается производство бетона и плитки,  отказалось. Теперь это им придется сделать по решению суда. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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