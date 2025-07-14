Волгоградское «Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» по итогам предварительного этапа женского чемпионата России по пляжному гандболу, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
В третьем туре соревнований, который прошел 12 и 13 июля, подопечные Анны Сидоричевой и действующие чемпионки России в Ставрополе обыграли краснодарский «КубГУ» и Московскую гандбольную академию со счетом 2:0, но по буллитам проиграли «Кубани» - 1:2. Несмотря на поражение, бело-голубые досрочно вышли в плей-офф турнира. В воскресенье волгоградки, уже решившие к этому моменту свои турнирные задачи, выиграли у новороссийской «Черноморочки» (2:1) и уступили хозяйкам этапа из «Ставрополья» - 0:2.
Таким образом, «Динамо-Синара», заработавшее 26 очков, с первого места вышло в «Финал четырех», где вместе с «Кубанью», столичной МГА и «Ставропольем» в Москве разыграет чемпионский титул 26 и 27 июля.
Фото: ГК «Ставрополье»