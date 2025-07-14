Один человек погиб и один получил травмы в лобовом ДТП под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области в лобовом дорожно-транспортном происшествии с участием Hyundai и Nissan один человек погиб и один получил травмы утром 14 июля. Столкновение транспортных средств, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло на 35-м километре автодороги «Волгоград-К.Шахтинск-Луганск».





По информации пресс-службы Главка МВД, на месте аварии в настоящее время работают экипажи Госавтоинспекции и оперативно следственная группа.

Виновником аварии, по предварительным данным, стал 19-летний водитель Nissan, допустивший выезд на встречную полосу.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщают полицейские.

Движение по участку автодороги осуществляется в штатном режиме.