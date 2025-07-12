На въезде в Волгоград произошло ДТП с маршруткой: двое пострадали





В Городищенском районе Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада Приора», Kia Rio и маршруткой Ford Transit. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, массовое столкновение случилось на трассе Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, авария между автомобилями произошла на 959 километре автодороги. В маршрутном такси «Тулака - Городище» в момент столкновения находились пассажиры.

В результате аварии водитель автомобиля «Лада» и пассажирка маршрутки были госпитализированы.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно следственная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области