Происшествия

Под Волгоградом фуры сплющили иномарку: водитель в больнице

Происшествия 12.07.2025 14:44
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12.07.2025 14:44


В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля Kia Rio и большегрузов «МАЗ» и SHACMAN. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 41 километре федеральной трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск». 

В результате 27-летний водитель легковушки доставлен в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно следственная группа.

На участке дороги осуществляется реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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