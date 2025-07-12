Под Волгоградом фуры сплющили иномарку: водитель в больнице





В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля Kia Rio и большегрузов «МАЗ» и SHACMAN. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 41 километре федеральной трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».

В результате 27-летний водитель легковушки доставлен в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно следственная группа.

На участке дороги осуществляется реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области