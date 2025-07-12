Волгоградская полиция помогла вернуть пострадавшей от мошенников женщине 1,5 млн рублей





Волгоградские полицейские помогли вернуть местной жительнице 1,5 миллиона рублей, которые хотели похитить злоумышленники. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, с будущим мошенником волгоградка познакомилась на сайте знакомств.

Через непродолжительное время они начали общаться через видеосвязь в одном из мессенджеров. Там аферист предложил подзаработать денег с помощью игры на бирже. Женщина согласилась и завела для этого онлайн-кошелек. Дальнейшие действия она доверила своему новому знакомому.

С января по март 2025 года она перечислила ему около 1,5 миллиона рублей, которые она накопила, а также взяла взаймы и в кредит. В один из дней на видеосвязь вместо её приятеля вышла незнакомая женщина, которая сообщила, что теперь она будет вести её дела на бирже, так как прежний сотрудник уволился.

После этого женщина поняла, что имело дело с мошенником и обратилась в полицию. Оперативники отследили проведенные банковские операции и через службы безопасности заблокировали снятие денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой».

- В настоящее время следователем и сотрудниками уголовного розыска предпринимаются меры к установлению лиц, совершивших данное преступление с целью привлечения последних к уголовной ответственности за содеянное, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

За оперативную работу сотрудников полиции женщина направила письмо на имя начальника ГУ МВД России по региону, где поблагодарила полицейских.