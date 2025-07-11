ДТП спровоцировало пробку на въезде на волгоградский мост

В Центральном районе Волгограда вечером на въезде на мост через Волгу произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП обошлось без пострадавших, однако стало причиной километровой пробки.





По информации корреспондента информагентства, столкновение транспортных средств произошло около 20.00 в районе ТРК «Европа Сити Молл», в результате затор растянулся на въезде на мост, начиная от ул. Рокоссовского.

– На месте работают сотрудники ГАИ, оформляют происшествие. Скорой не было – похоже, без пострадавших, – сообщают также волгоградские водители.







