Пожар на площади 600 кв. м. ликвидирован на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда пожарные ликвидировали открытое горение на заброшенном складе. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.





По информации пресс-службы Главка МЧС, на ул. Шоссе Авиаторов в Волгограде днем произошло возгорание мусора на территории заброшенных складов. К ликвидации крупного пожара были привлечены 40 специалистов и 14 единиц техники.

В настоящее время пожарные расчеты остаются на месте происшествия до полной ликвидации тлеющих очагов.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области