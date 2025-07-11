Волжанин умер в карете скорой помощи после наезда Hyundai

В городе Волжском Волгоградской области 64-летний мужчина скончался в результате наезда на него иномарки Hyundai. На момент приезда скорой помощи пострадавший был еще жив, однако медикам не удалось сохранить ему жизнь.





По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 11 июля около 15.30 напротив дома № 82 по ул. Оломоуцкой. Наезд на пешехода водитель иномарки совершил в тот момент, когда он переходил дорогу.

Уточняется, что вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам проверки. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.