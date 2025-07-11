Опубликовано видео с места жесткого ДТП на автодороге Волгоград-Новый Рогачик

Появились видеокадры последствий аварии, произошедшей сегодня, 11 июля, в Советском районе Волгограда. Как ранее сообщалось информагентством, в аварии пострадали четверо человек.
- 21-летняя водитель, управляя автомобилем Volkswagen Jeta, двигаясь по автодороге «Волгоград-Новый Рогачик», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Hyundai Creta, - рассказал с места аварии командир ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Волгограду Виталий Тройнин.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области