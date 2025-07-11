Происшествия

В Волгограде потушили крупный пожар в заброшенном цехе

Происшествия 11.07.2025 17:24
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11.07.2025 17:24


Сегодня, 11 июля, в Дзержинском районе Волгограда потушили крупный пожар в заброшенном промышленном помещении. Как передает V102.RU, столб черного дыма поднимался зс шоссе Авиаторов.


- По предварительным данным, в бесхозном здании цеха происходит горение мусора. Производится тушение, - так прокомментировали происшествие в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Через полчаса - в 16:49 мск - было объявлено, что пожар удалось локализовать на площади 600 кв.м. По данным пресс-службы ГУ МЧС, к тушению привлечены 40 специалистов и 14 единиц техники.


Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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