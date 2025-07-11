Происшествия

Попавшую в водоворот 12-летнюю школьницу нашли на дне Хопра водолазы

Происшествия 11.07.2025 15:58
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11.07.2025 15:58


В Урюпинском районе Волгоградской области днем 11 июля завершились поиски 12-летней девочки, которая  пропала во время купания  на реке Хопер. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», накануне школьницу затянуло в водоворот, откуда она не смогла выбраться. 

К поискам ребенка сразу после происшествия были привлечены водолазы.  

– Тело девочки  было обнаружено сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке Хопер в ста метрах от места вчерашнего происшествия, – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области.

Напомним, что о происшествии на Хопре утром 11 июля сообщало СУ СК России по Волгоградской области. По информации следователей, в водоворот также попала женщина, однако ей удалось спастись. 

Известно, что девочка отдыхала на берегу реки в компании своих друзей и без присмотра взрослых. 

Фото: ГКУ «Служба спасения» 

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