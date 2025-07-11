Очевидцы сообщили о скоплении расчетов МЧС на площади Центрального рынка в Волгограде





Сегодня, 11 июля, на площади Центрального рынка было замечено большое количество пожарных. Как рассказали V102.RU очевидцы, на место съехались сразу несколько пожарных автомобилей.





Уточняется, что целая бригада пожарных прибыла на улицу Комсомольскую примерно к двум часам дня. По информации волгоградцев, пожарные по прибытии направились в исторический корпус Центрального рынка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области на запрос журналистов пояснили, что в подсобном помещении на территории рынка произошло возгорание кабеля.

- В 13:35 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Центральном районе. В подсобном помещении произошло возгорание кабеля на площади 10 погонных метров. Подразделения 3 ПСЧ ликвидировали горение в 13:56, - уточнили в ведомстве.

Видео и фото: Жесть Волгограда / t.me