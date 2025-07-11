Происшествия

Водитель иномарки задавил дальнобойщика, чинившего фуру под Волгоградом

Происшествия 11.07.2025 12:34
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11.07.2025 12:34


В Новоаннинском районе Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого под колесами иномарки погиб 49-летний мужчина. Как рассказали в ГУ МВД по региону, трагедия произошла утром 11 июля на 719-м километре трассы Р-22 «Каспий».



По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на водителя Volvo, который осуществлял ремонт автомобиля.

– В результате ДТП водитель Volvo скончался до прибытия скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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