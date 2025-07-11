В Волгоградской области 12-летнюю девочку на Хопре поглотил водоворот

Поисковые мероприятия ведутся на реке Хопер в Урюпинском районе Волгоградской области, где накануне 12-летнюю девочку поглотил водоворот. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, межрайонным следственным отделом по факту безвестного исчезновения ребенка начата доследственная проверка.

Установлено, что 10 июля девочка с родственниками отдыхала на берегу Хопра в станице Добринская.

- Во время купания в водоеме девочка попала в водоворот. Находившаяся рядом взрослая женщина также была втянута в омут, однако ей удалось самостоятельно выбраться. Ребенок исчез под водой, - сообщили в региональном СКР.

Девочку ищут водолазы.





Следствие установило, что место, которое семья выбрала для отдыха, не было оборудовано для купания. Здесь отсутствовали спасательные посты и соответствующая инфраструктура.

Фото ГКУ Служба спасения