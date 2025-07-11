Происшествия

Наезд иномарки на самокатчика в Волгограде засняли камеры наблюдения

Происшествия 11.07.2025 10:35
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11.07.2025 10:35


В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 16-летнего подростка на самокате. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла вечером 10 июля на улице Рокоссовского. Момент ДТП зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



– По предварительным данным, напротив дома №2 водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 16-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате.  В результате подросток с травмами был госпитализирован с места происшествия, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД. 

Отметим, что пострадавший подросток в нарушение правил не спешился перед тем, как пересечь дорогу. Водитель иномарки, выезжавший с ул. Ангарской, не успел заметить его. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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