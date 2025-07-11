Под Волгоградом поезд наехал на двухлетнего малыша





В Суровикинском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства происшествия, в котором пострадал двухлетний ребенок. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел вечером 10 июля на железнодорожной станции города Суровикино.

Было установлено, что ребенок находился дома на улице Линейной под присмотром старшей сестры, пока родители занимались делами. В какой-то момент малыш самостоятельно вышел из территории участка, который находился неподалеку от железнодорожных путей, и был травмирован проезжающим составом.

Как стало известно информагентству, ребенок с травмой головы был доставлен в реанимационное отделение городской больницы №7.

- Состояние тяжелое, находится под наблюдением врачей и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - уточнили в пресс-службе областного комитета здравоохранения.

Известно также, что двухлетний мальчик воспитывается в многодетной семье. На учете эта семья не состоит.