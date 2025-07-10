В Волгограде «Лада» протаранила патрульный автомобиль на ул. Штеменко





10 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда легковой автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил полицейскую машину. Авария произошла во второй половине дня. Последствия очевидцы засняли на фото.

- В 15:00 водитель автомобиля «Лада Гранта» на ул. Штеменко выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ. В результате аварии сотрудники полиции не пострадали, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, водитель «Лады» в настоящее время проходит медобследование. За несколько минут до аварии он разговаривал с родными, сообщив, что плохо себя чувствует.

Фото: Волгоград / t.me