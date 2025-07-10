В Волгограде задержали мужчину, забившего до смерти сожителя матери





В Волгограде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя. Мужчина на днях скончался в больнице, после того как врачи месяц боролись за его жизнь. В медучреждение пострадавший угодил после конфликта с сыном сожительницы.

- 31 мая текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый пришёл в дом своей матери, где между ним и сожителем женщины вспыхнул конфликт. В ходе ссоры фигурант стал наносить удары по голове и лицу мужчины, от которых тот падал, ударяясь о твёрдые поверхности и выступающие предметы. Также установлено, что злоумышленник неоднократно умышленно ронял потерпевшего на пол, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Несмотря на усилия врачей, полученные травмы всё же оказались несовместимы с жизнью. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть.

Отметим, напавший был задержан полицией. Вину в содеянном мужчина признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.