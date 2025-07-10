Под Волгоградом члена сейсмической экспедиции убило током

Следователи выясняют обстоятельства гибели члена сейсмической экспедиции в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталья Рудник, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, бригада сейсмической экспедиции прибыла в Николаевский район и разместилась вблизи села Бережновка. Проживали сотрудники в передвижных вагончиках, подключенных к сети, запитаной от дизельного генератора. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования решил самостоятельно устранить проблему с отсутствием света в одном из помещений.

- В нарушение требований техники безопасности, без использования средств индивидуальной защиты, он с помощью металлической лестницы поднялся к участку соединительных проводов и начал электромонтажные работы, во время которых мужчина получил смертельный удар электрическим током. Пострадавший скончался по пути в больницу, - сообщила Рудник.

Проводятся следственные действия, в ходе которых будет дана оценка и должностным лицам, допустившим смерть работника.

Фото из архива V102.RU