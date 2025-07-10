Происшествия

Под Волгоградом члена сейсмической экспедиции убило током

Происшествия 10.07.2025 09:53
0
10.07.2025 09:53


Следователи выясняют обстоятельства гибели члена сейсмической экспедиции в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталья Рудник, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, бригада сейсмической экспедиции прибыла в Николаевский район и разместилась вблизи села Бережновка. Проживали сотрудники в передвижных вагончиках, подключенных к сети, запитаной от дизельного генератора. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования решил самостоятельно устранить проблему с отсутствием света в одном из помещений. 

- В нарушение требований техники безопасности, без использования средств индивидуальной защиты, он с помощью металлической лестницы поднялся к участку соединительных проводов и начал электромонтажные работы, во время которых мужчина получил смертельный удар электрическим током. Пострадавший скончался по пути в больницу, - сообщила Рудник.

Проводятся следственные действия, в ходе которых будет дана оценка и должностным лицам, допустившим смерть работника. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.07.2025 09:29
Происшествия 10.07.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.07.2025 08:17
Происшествия 10.07.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 20:03
Происшествия 09.07.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 18:11
Происшествия 09.07.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 13:57
Происшествия 09.07.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 12:32
Происшествия 09.07.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 11:36
Происшествия 09.07.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 10:36
Происшествия 09.07.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2025 07:36
Происшествия 09.07.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2025 20:56
Происшествия 08.07.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2025 18:52
Происшествия 08.07.2025 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2025 18:37
Происшествия 08.07.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2025 17:31
Происшествия 08.07.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2025 16:43
Происшествия 08.07.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2025 09:16
Происшествия 08.07.2025 09:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:02
В Волгограде Андрей Бочаров анонсировал благоустройство пруда в парке Героев-лётчиковСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде попало на видео столкновение «Газели» с иномаркой на шоссе АвиаторовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Эксклюзив ИА «Высота 102»: журналисты побывали в оживающем «Доме печати» и узнали о его будущемСмотреть фотографии
10:06
Волгоградскую область к концу недели накроет жара до +40ºСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде напротив здания ФСБ готовятся открыть бюст генералу ВоронинуСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом члена сейсмической экспедиции убило токомСмотреть фотографии
09:29
Два комбайна сгорели в разгар уборки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:05
В волгоградской энергокомпании опровергли мифы об интеллектуальных приборах учетаСмотреть фотографии
08:46
Статистики посчитали, как в рублях изменилась плата за ЖКУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:17
Пассажир загоревшейся в ДТП «Приоры» погиб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:23
В Волгограде до октября продлят антитеррористическую защиту мостов и путепроводовСмотреть фотографии
21:50
Почти все марки бензина подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Массовую эвакуацию авто устроила полиция в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
В ФАС России предложили способ стабилизации цен на бензинСмотреть фотографии
20:46
В Волжском злостный нарушитель ПДД собрал коллекцию штрафов на 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:28
Номер «112» используют в Волгограде для сообщений о нападении собакСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде спасли упавшего с причала ребенкаСмотреть фотографии
19:35
«Здесь аварии каждую неделю»: волгоградцы бьют тревогу из-за опасной дороги на ул. КачаловаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Чиновники решат, как вызволить из заточения в Волгограде инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
18:54
«Задачи выполнены»: волгоградский «Ротор» завершил сборы в Саранске ничьей с «Соколом» Смотреть фотографии
18:11
Пожар уничтожил 20 гектаров пшеницы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:27
Волгоградский филиал Центра «ВОИН» попал под санкции УкраиныСмотреть фотографии
17:12
На среднюю зарплату в Волгограде можно прожить 15 дней в люксовом отелеСмотреть фотографии
17:01
У жителей Волгоградской области вырос спрос на умные устройстваСмотреть фотографии
16:59
Владимир Путин назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
16:39
«Мог стать жертвой борьбы с "Торпедо"»: журналист Сергей Хохлов о задержании арбитра Богдана ГоловкоСмотреть фотографии
16:04
Под Волгоградом выпускник Военно-воздушной академии спас тонущего школьникаСмотреть фотографии
15:39
Отслужила свой срок: в Волгограде демонтируют полувековую трубу на котельнойСмотреть фотографии
15:37
Рейтинг самых влиятельных волгоградцев возглавили силовики и чиновникиСмотреть фотографии
15:23
В Волжском мошенники завербовали курьером местную жительницуСмотреть фотографииCмотреть видео
 