Происшествия

Пассажир загоревшейся в ДТП «Приоры» погиб под Волгоградом

Происшествия 10.07.2025 08:17
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10.07.2025 08:17


В Городищенском районе Волгоградской области ночью 10 июля в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41-летний мужчина. «Лада Приора», в которой мужчина находился в качестве пассажира, слетела дороги и загорелась. 

По предварительным данным, управлявший автомобилем мужчина не имел прав.


 

– Около 02.00 10 июля 32-летний водитель, не имеющий права управления, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу, на месте от полученных травм скончался 41-летний пассажир, – сообщили в пресс-службе Главка МВД. 

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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