



В Иловлинском районе Волгоградской области два человека погибли в результате лобового столкновения Hyundai Solaris и грузовика Volvo. Момент ДТП зафиксировал регистратор, установленный в кабине большегруза.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось сегодня, 9 июля, в 08-50 на 860-м километре трассы Р-22 «Каспий».

– В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» 1988 года рождения и его пассажирка 1990 года рождения скончались до прибытия скорой помощи. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно следственная группа, эксперты-автотехники Главка, – сообщили в пресс-службе волгоградского ГУ МВД.





Судя по записи с регистратора, водитель иномарки выехал на встречную полосу прямо перед двигавшимся по ней грузовиком. В какой-то момент мужчина, видимо, предпринял попытку перестроиться обратно, однако избежать столкновения не удалось.

В настоящее время на месте аварии организовано реверсивное движение.