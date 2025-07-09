



Представляющий Волгоград футбольный арбитр Богдан Головко был задержан полицией после матча Первой лиги с участием «Торпедо». По данным РБК, он подозревается в совершении коррупционного преступления, повлиявшего на результаты чемпионата России. Головко грозит до семи лет лишения свободы по ст. 184 УК РФ – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

По информации источников издания, знакомых с ходом расследования уголовного дела, задержание Богдана Головко состоялось накануне, 8 июля. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники МВД России. При этом сообщается, что содействие силовикам оказывало руководство Российского футбольного союза, которое (цитата РБК) «активно сотрудничает с силовыми структурами для борьбы с коррупцией в судейском корпусе».

В чем конкретно подозревают Богдана Головко? По версии следствия, он сознательно не назначил пенальти в матче «Торпедо» против «КАМАЗа», который проходил в Набережных Челнах еще 24 мая в рамках 34-го тура ФНЛ. Данная игра определяла, какая из команд выйдет в Российскую премьер-лигу.

Уточняется также, что в матче «Торпедо» – «КАМАЗ» Головко дважды не назначил пенальти, однако в начале июня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала неправоту арбитра лишь по одному из двух эпизодов.

– Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата, – сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Отметим, что в Волгоград Головко переехал в 2019 году из Крыма. До 2014 года уроженец Фороса являлся гражданином Украины.