В Волгограде за неделю задержали 40 юных байкеров





В ходе недельного рейда по дорогам Волгограда полицейскими были задержаны 40 юных водителей мототехники. Транспортные средства всех нарушителей были изъяты и помещены на спецстоянки. Участниками ДТП в регионе стали за прошедшие 7 дней четверо детей.

- Пострадали 4 юных водителя и двое их пассажиров. Такие аварии произошли в Среднеахтубинском и Алексеевском районах области, Краснооктябрьском и Советском районах города Волгограда, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ГАИ предупреждают, что родителям, допустившим управление мотоциклами детьми в возрасте до 16 лет, грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, а также наказание за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Водителям, достигшим 16 лет, не удастся избежать наказания за управление техникой без прав – им грозит административный штраф до 15 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области