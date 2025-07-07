Под Волгоградом бухгалтера филиала ВолгГТУ осудят за хищение 6 млн рублей





В Михайловке Волгоградской области завершено расследование уголовного дела о многочисленных хищениях из бюджета Себряковского филиала ВолгГТУ. Обвинение предъявлено бухгалтеру учреждения. По версии правоохранителей, женщина массово выводила финансы на основании липовых актов об оказанных услугах.

- На протяжении нескольких лет обвиняемая успешно реализовывала преступную схему по хищению денежных средств филиала образовательного учреждения. Для этого она составляла фиктивные договоры гражданско-правового характера на выполнение работ и оказание услуг, где одной из сторон выступали её знакомые, в том числе индивидуальные предприниматели, с последующим оформлением подложных актов приёма выполненных работ, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Средства на оплату услуг организаций женщина лично получала в кассе, а в случае проведённых безналичных расчётов просила представителей организаций вернуть ей наличкой «ошибочно» перечисленные финансы.

Таким нехитрым способом специалист получила из бюджета учреждения порядка 6 млн рублей.

Отметим, в настоящее время уголовное дело завершено. В содеянном обвиняемая созналась. Ущерб бюджету учреждения бухгалтером уже был полностью компенсирован. Точку теперь предстоит поставить суду.

Фото: vuzopedia.ru