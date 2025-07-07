



В Волгоградской области на стоянке для большегрузов накануне нашли без сознания дальнобойщика, который перестал выходить на связь со своими родными. Полицейские отправились на поиски мужчины после звонка в отдел по Дубовскому району встревоженной супруги водителя.

– 5 июля в отдел полиции поступил звонок от жительницы Новосибирской области о том, что её 58-летний супруг, работающий водителем-экспедитором, после остановки в селе Оленье Дубовского района, перестал выходить на связь. На стоянке полицейские обнаружили большегруз разыскиваемого и мужчину, лежащего без сознания с признаками причинения телесных повреждений, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Медики доставили пострадавшего в больницу.

По предварительным данным, приехавшая на место бригада скорой диагностировала у дальнобойщика травму головы. В тот же день оперативники задержали подозреваемого в избиении мужчины.

– Установлено, что в тот день на автостоянке потерпевший познакомился с 31-летним водителем другого большегруза. Новые знакомые устроили застолье и в ходе распития спиртных напитков не сошлись во мнении относительно некоторых вопросов. Разозлившись, молодой водитель ударил кулаком оппонента в область головы, а когда тот упал, стал избивать его руками и ногами. После того, как пострадавший потерял сознание, злоумышленник оттащил его в угол автостоянки, а сам отправился в расположенную неподалёку гостиницу и уснул, – рассказали в полиции.

В настоящее время водитель большегруза, избивший коллегу, задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». В качестве наказания по данной статье предусмотрено лишение свободы до 8 лет. Мужчина уже во всем сознался.