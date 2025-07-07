Происшествия

Трехлетняя девочка выпала из окна на ул. Таращанцев в Волгограде

Происшествия 07.07.2025 08:33
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07.07.2025 08:33


В Краснооктябрьском районе Волгограда трехлетняя девочка выпала из окна и получила травмы. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, несчастный случай произошел в минувшие выходные, 6 июля. 

Днем в больницу от дома по ул. Таращанцев  была доставлена 3-х летняя девочка. Инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.

Здесь также уточнили, что по факту происшествия проводится проверка, и призвали в очередной раз родителей внимательнее относиться к безопасности детей и не оставлять их наедине с открытыми окнами. 

Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка.  Установите специальные замки - блокираторы, детские замки, ограничители - на пластиковые окна, – рекомендуют полицейские. 

Фото: сгенерировано shedevrum.ai

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