Замучались вывозить? Жители озадачили чиновников новой свалкой на севере Волгограда





Жители поселка Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда озадачили местную администрацию гигантской свалкой, которая появилась практически в центре частного сектора. Люди требуют провести зачистку территории, но власти этого делать не спешат, сообщили V102.RU жители поселка.

- Мы не первый день боремся со свалкой на пересечении улиц Былинной и Житомирской. Обращались в администрацию. Нам открыто говорят, что нет денег, - говорят жители поселка.

По их словам, огромная куча из сухих веток, досок и других отходов образовалась вблизи контейнерной площадки. Мусорные баки регулярно вывозятся, а свалка вокруг них – нет. Из-за этого она разрослась уже до неприличных размеров в высоту и ширину.

- Начнется жара и это моментально загорится, пострадают частные дома, - опасаются жители.

Волгоградцы просят обратить внимание на их проблему и принять меры к ее решению.

В городской администрации V102.RU сообщили, что, по информации МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда», уборка прилегающей территории проводится регулярно, включая контейнерные площадки.

- Неоднократно коммунальные службы организовывали зачистку территории по улицам Былинной и Житомирской. После завершения обследования данной территории она в очередной раз будет включена в график уборки и снова приведена в порядок, - прокомментировали ситуацию в мэрии. - Муниципалитет призывает волгоградцев соблюдать чистоту и не допускать образования стихийных свалок — это поможет содержать район в порядке и сократит затраты бюджета на организацию работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Фото и видео читателей V102.RU