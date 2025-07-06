Происшествия

Под Волгоградом иномарка сбила женщину, которая сидела на дороге

Происшествия 06.07.2025 10:02
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06.07.2025 10:02


В Среднеатубинском районе Волгоградской области в ДТП пострадала женщина, которая сидела на дороге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, всё произошло в 4:30 утра напротив дома №12 по улице Прифермская в селе Верхнепогромное.

- Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, совершила наезд на пешехода, которая сидела на проезжей части. Водитель с места происшествия скрылась, но в последствии была разыскана сотрудниками полиции, - сообщили в Главке.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Фото из архива V102.RU

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