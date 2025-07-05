Происшествия

В Волжском после тарана с автобусом иномарку отнесло на пешехода: видео

Происшествия 05.07.2025 10:15
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05.07.2025 10:15


В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, легкового автомобиля и пешехода. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась накануне днем на улице Логинова.



По предварительной информации, водитель Skoda Rapid, двигаясь со стороны улицы Кирова в сторону улицы Горького, не предоставила преимущественного права проезда, в результате чего совершила столкновения с автобусом «Волжанин» маршрута №4, который двигался в встречном направлении. После удара иномарку отнесло на пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 

В результате ДТП женщина была госпитализирована. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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