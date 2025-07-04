Расследования

Суд отправил в СИЗО чоповца и его друзей, напавших на волгоградца с оружием

Расследования 04.07.2025 20:18
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04.07.2025 20:18


В Волгограде Ворошиловский районный суд отправил в СИЗО троих мужчин, которые ночью 2 июля совершили вооруженное нападение на местного жителя. На встречу, ранее сообщало ГУ МВД России по Волгоградской области, преступники заманили свою жертву под предлогом романтической встречи с незнакомкой.  

Так, согласно версии следствия, Илья С., Ульви Г. и Имран М. создали в социальной сети страницу вымышленной девушки и завели знакомство с волгоградцем. 2 июля мужчина отправился на свидание, на самом же деле злоумышленники вынашивали план нападения. 

– В качестве оружия один из подозреваемых, являющийся сотрудником охранного агентства, использовал принадлежащий работодателю сигнальный пистолет. Поскольку у потерпевшего Б. отсутствовали денежные средства, нападавшие завладели его сотовым телефоном, – сообщили в суде обстоятельства совершенного преступления.  

Задержать троицу разбойников удалось по горячим следам  волгоградским оперативникам уже 3 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а также с применением оружия. В качестве наказания разбойникам грозит до 10 лет лишения свободы каждому. 

На время предварительного следствия подозреваемые помещены Ворошиловским райсудом Волгограда в СИЗО до 2 сентября 2025 года.

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