В Волгограде поймали налётчиков, избивших и ограбивших влюблённого мужчину





В Ворошиловском районе Волгограда полицейские по горячим следам вычислили преступников, силой заставивших местного жителя расстаться с накоплениями. Мужчина познакомился в интернете с девушкой. Особа очень ему приглянулась, и волгоградец поспешил встретиться с ней, но на свидании влюблённого ожидал сюрприз.

- В назначенный час в условленное место вместо неё прибыли четверо мужчин, которые, как оказалось, вели переписку с ним от имени вымышленной особы. Один из них, сотрудник охранного агентства, вооружился сигнальным пистолетом, принадлежащим фирме, и воспользовался служебным автомобилем, на котором приятели отправились на встречу с потенциальной жертвой, надеясь, что под угрозой применения оружия они заставят потерпевшего отдать им денежные накопления, - сообщали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

2 июля мужчина обратился в полицию. Правоохранители оперативно установили личности всех четырёх подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 21 до 32 лет. На допросе они сознались в содеянном.

Отметим, в настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Один из мужчин задержан, в отношении других фигурантов полиция ходатайствует об избрании им меры пресечения. За разбой подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.