Транспорт

«Проехать невозможно»: десятки фур скопились у Мамаева кургана в Волгограде

Транспорт 03.07.2025 17:56
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03.07.2025 17:56



Автомобилисты в Волгограде сообщают о большом количестве большегрузов, которые скопились у подножия Мамаева кургана у Второй продольной магистрали. Как сообщили V102.RU очевидцы, десятки грузовиков встали так, что объехать их стало проблематично.

- Фуры, которые не пускают по мосту, встали на круге напротив Мамаева кургана и просто не проехать. В сторону «Мармелада» одна полоса, - сообщают автомобилисты.

Напомним, что облкомдортранс продлил до 5 июля запрет на движение грузовиков на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» в связи с ремонтом дороги. Ограничения будут действовать с 5 утра до 23 вечера. 

Работы проводятся на участке от Краснослободска до новой транспортной развязки до поворота на Лебяжью Поляну. 

Пропускают лишь транспорт, который задействован в ремонте этого участка дороги, а также грузовики, которые доставляют продукты питания, медикаменты и топливо в Среднеахтубинский район. Беспрепятственно курсирует и транспорт, который используется для подготовки к проведению выставки «Всероссийский День поля – 2025».

Видео и фото читателей V102.RU

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