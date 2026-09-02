В Волгоградской области расследуют гибель 84-летнего пенсионера





Следователи проводят проверку гибели пожилого мужчины в пожаре. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, 31 августа в одной из квартир двухэтажного МКД на улице Центральная в хуторе Атамановка Котовского района произошел пожар. После тушения было обнаружено тело погибшего.

В СК СК пояснили, что мужчина жил один. А вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Видимых телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, на теле погибшего обнаружено не было.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, погибшим оказался 84-летний пенсионер. В его квартире горели домашние вещи на площади 6 квадратных метров.



