В Волгограде горит «Светофор» на площади 4500 кв. м: первые кадры





2 сентября в Советском районе Волгограда сотрудники МЧС вот уже два часа пытаются обуздать пламя, бушующее в здании магазина «Светофор» по адресу: ул. Электролесовская, д. 35. По информации спасателей, пожару присвоен второй ранг сложности, а задействованная для ликвидации группировка увеличена до 46 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Журналисты ИА «Высота 102» публикуют первые кадры с места происшествия.





Как ранее сообщала редакция, на момент прибытия первых спасателей, посетители и сотрудники магазина уже покинули сооружение. Помимо сетевого продовольственного магазина в здании располагались несколько магазинов с одеждой, а также точки общепита.





Владельцы одного из кафе успели спасти из объятого пламенем сооружения несколько столов и стулья.





Пожарные разделились на группы. Часть из специалистов работают внутри здания, часть пытается сбить пламя, вырывающееся в районе крыши левого крыла сооружения.





Для этого используется пожарная автовышка. Однако, как сообщают фотокорреспонденты с места события, столб дыма только увеличивается.

Напомним, первая информация о пожаре поступила на пульт диспетчерской службы 2 сентября в 12:37. В 13:00 возгоранию был присвоен второй ранг сложности. По данным МЧС, происходит горение здания размером 150х30 м. Сооружение расположено на территории бывшей промзоны подшипникового завода.

Фото и видео: ИА «Высота 102» / Андрей Поручаев, Алексей Костяков